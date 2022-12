As atletas capixabas Lane Matos e Rayane Servare, contempladas na categoria nacional do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vão disputar a etapa final do Circuito Team Águia Footvolley (TAFC), principal torneio de futevôlei do Brasil que será realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento acontece neste sábado (17), a partir das 9 horas, e contará com as melhores jogadoras da modalidade.

Esta é a última etapa do torneio e uma oportunidade para as atletas se consolidarem como líderes do ranking nacional de futevôlei. A jogadora Lane Matos falou sobre as expectativas para a competição e a importância do programa para a carreira dela no esporte.

“A minha expectativa é de conseguir chegar à final e terminar o ano como campeãs do circuito. O Bolsa Atleta tem sido muito importante para mim, porque colabora com os treinos e a nutrição, e agora estou muito feliz que a minha parceira também foi contemplada pelo programa e vai ser muito melhor, porque será um benefício para a dupla”, disse Lane Matos.

Nas edições anteriores do Circuito Team Águia Footvolley, a dupla obteve bons resultados. Foram campeãs na primeira e quarta etapa, enquanto na segunda e terceira etapa ficaram em segundo lugar no TAFC. Até o momento, as duas atletas lideram o ranking com 6.400 pontos.

Além dessas conquistas, Lane Matos também acumula oito títulos de campeã brasileira na modalidade e, ainda este ano, participou do campeonato World Challenge, realizado em setembro na Áustria, e trouxe a medalha de ouro para o Estado.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atletatem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício. O recurso financeiro mensal ofertado aos atletas deve ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, aquisição de material esportivo, vestimenta, pagamentos de técnicos e pagamento de mensalidades de academia de ginástica credenciada pelo Conselho Regional de Educação Física.

O edital de 2022 do Bolsa Atleta novamente foi dividido em quatro categorias. O benefício mensal repassado aos contemplados acontecerá da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpico). No edital atual, a Sesport ofertará 191 bolsas, um recorde na história do programa, e 40 bolsas a mais que no edital anterior, com um investimento de cerca de R$ 3 milhões.