Cachoeiro de Itapemirim está na 59ª posição entre as 100 cidades mais inteligentes do Brasil, conforme o ranking Connected Smart Cities 2021, elaborado pela consultoria Urban Systems. O resultado representa um salto em relação a 2020, quando o município alcançou a 67ª posição.

Entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, Cachoeiro ficou na 30ª posição. Já entre as cidades do sudeste, a colocação alcançada foi a 33ª.

Está é a sétima edição do Connected Smart Cities, que avalia os dados das 677 cidades do Brasil com mais de 50 mil habitantes. Para se chegar às pontuações do ranking, foram analisados 75 indicadores em 11 eixos temáticos: Mobilidade; Urbanismo; Meio Ambiente; Energia; Tecnologia e Inovação; Economia; Educação; Saúde; Segurança; Empreendedorismo; Governança.

Saúde foi o eixo em que Cachoeiro mais se destacou: ficou com a 18ª posição geral, 9ª entre os municípios de 100 mil a 500 mil habitantes e também a 9ª entre as cidades do sudeste. No Espírito Santo, Cachoeiro ficou atrás apenas de Vitória.

Os itens avaliados no eixo Saúde abrangem: leitos por habitante; médicos por habitante; cobertura de Equipe de Saúde da Família; despesas com saúde; mortalidade infantil; agendamento on-line de consulta na rede pública; porcentagem de coleta de resíduos sólidos; porcentagem de atendimento urbano de esgoto.

Cachoeiro também se destacou nos eixos Meio Ambiente (37ª posição), Educação (59ª posição) e Tecnologia e Inovação (76ª posição).

Conceito de cidades inteligentes

O conceito de cidades inteligentes da Urban Systems compreende que o desenvolvimento se dá pela conectividade entre os diversos setores. Exemplo disso é a consciência de que investimentos em saneamento estão atrelados tanto aos ganhos ambientais, quanto em saúde, que irão, a longo prazo, contribuir para reduzir a necessidade de investimentos nessa área (atendimentos de saúde básica). Consequentemente, isso gerará ganhos em questões de governança e até mesmo economia.

“Muita gente associa a ideia de cidade inteligente apenas a questões relacionadas a tecnologia e automação. Na verdade, o destaque no Connected Smart Cities mostra que Cachoeiro está conseguindo alcançar um patamar elevado de desenvolvimento e bem-estar social como um todo”, comenta o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alex da Vitória.

“Ano após ano, Cachoeiro tem ganhado destaque em diversos rankings nacionais, como no caso do Escala Brasil Transparente, que foi levado em consideração na avaliação do Connected Smart Cities. Isso mostra que estamos no rumo certo, e nos desafia a avançar ainda mais”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Os dados do ranking Connected Smart Cities 2021 podem ser conferidos no site www.urbansystems.com.br.