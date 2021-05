Em Cachoeiro de Itapemirim, cerca de 1 mil profissionais da educação de 40 a 59 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A relação inclui trabalhadores das redes municipal, estadual e privada de ensino.

Nesta sexta-feira (21), houve mudança na estratégia, e 311 profissionais se vacinaram, das 7h às 16h, na escola municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários, e no Liceu Muniz Freire, no bairro Independência. A alteração teve como objetivo realizar a vacinação em um local mais amplo do que a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, evitando aglomerações.

Atualmente, a campanha contempla professores e auxiliares que atuam em sala de aula: nas creches, com crianças de 0 a 3 anos de idade; na pré-escola; no ensino fundamental I e II; no ensino médio e técnico.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça que a vacinação acontece de acordo com a quantidade de doses enviadas ao município e seguindo as listas com os nomes dos trabalhadores, fornecidas pelo governo estadual. As escolas em que os profissionais trabalham são acionadas para que a vacinação seja agendada.

“Estava ansiosa para receber a vacina. Além de trabalhar na escola, eu sou do grupo de risco, então é um alívio grande. Colabora, também, para nossa segurança na volta às aulas presenciais”, ressalta Luciene Zanivan, auxiliar de sala da escola municipal Lions Clube Frade e Freira, no IBC, após ser vacinada na escola Zilma Coelho Pinto.

“É um momento muito esperado por todos. Com a vacina, a gente se sente mais segura, principalmente nas escolas. Me sinto mais confiante e agora tenho mais um reforço, mas sem deixar os cuidados de lado, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento”, afirma Beigler Aparecida Rabbi, profissional da educação na escola Governador Eurico Vieira de Resende, no bairro Zumbi – outra vacinada na escola Zilma Coelho Pinto, nesta sexta-feira.

“Ter tantos profissionais da educação já vacinados com a primeira dose é uma grande conquista para Cachoeiro. Em breve, teremos mais doses para continuar a campanha e alcançar trabalhadores das demais faixas etárias”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.