Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que tiveram direito à isenção e não compareceram às provas, ganharam uma nova oportunidade para participar da edição 2021 do Exame.

Esses participantes podem se inscrever até domingo (26), na Página do Participante, e terão assegurada a isenção da taxa de inscrição. Para esse público, as provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 09 e 16 de janeiro de 2022.

Acesse a Página do Participante: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/