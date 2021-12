Em sessão extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (09), a Câmara de Guarapari aprovou por unanimidade, e em regime de urgência, um total e nove projetos de autoria do Poder Executivo que envolvem repasses financeiros que somam R$ 1.593.000,00 (um milhão e quinhentos e noventa e três mil reais), em favor da APAE, da Associação Pestalozzi, do Recanto dos Idosos e da Casa de Acolhimento Nova Vida.

Elas são entidades filantrópicas, assistenciais e sem fins lucrativos, que prestam relevantes serviços à sociedade. Com o aval dos vereadores, todas as nove matérias aprovadas pelo plenário agora seguirão de volta ao Executivo, para fins de sanção.

“Diante da urgente necessidade de garantirmos recursos públicos para a manutenção dos serviços prestados pelas instituições filantrópicas e assistenciais do município – que atuam de modo contínuo e humanizado, com atendimento profissional e especializado, no acolhimento e amparo de pessoas com necessidades especiais e de idosos em situação de vulnerabilidade, além da população carente em geral – a Câmara de Guarapari convocou esta sessão extraordinária, no Plenário Ewerson de Abreu Sodré, para deliberarmos sobre as matérias de modo ágil e diligente”, comentou o presidente da Casa, vereador Wendel Lima PTB).

E Wendel completou: “Os nove projetos que votamos hoje são de iniciativa do Executivo, mas todos requerem autorização do Legislativo e aprovação dos vereadores, para serem sancionados e executados. Isso mostra a importância pública do trabalho realizado pela Câmara, em benefício da implementação de políticas (planos, projetos e programas de assistência social) voltadas ao atendimento de famílias que necessitam de apoio e orientação especializada, em nosso município”, ressaltou ele.

A sessão teve a presença de representantes da APAE e da Associação Pestalozzi e, também, ao lado da titular da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SETAC), secretária Breila Mardegan da Silva, que representou a prefeitura de Guarapari.