Um caminhoneiro que teve sua carreta roubada entrou em contato com o Portal 27 e pediu ajuda. O roubo aconteceu por volta das 21h da noite de ontem, quando ele estava na carreta pelo km 41 em São Mateus.

Sequestro. Ele estava dirigindo seu caminhão Scania, de placa ISI 5B96 de cor prata, carregada com dois contêineres de café com aproximadamente 720 (setecentos e vinte) sacas, juntamente com sua esposa, cinco indivíduos que estavam um veículo, o abordaram em posse de uma arma de fogo e três desses indivíduos assumiram a direção da carreta e ele e sua esposa foram obrigados a entrar no veículo que estavam os outros dois criminosos.

O caminhoneiro e sua esposa ficaram sob a ameaças e em poder desses criminosos até a cidade de Linhares, onde foram libertados em uma mata na ES248. Os bandidos ainda levaram um telefone celular e o documento de identidade da mulher. O caminhoneiro está precisando de ajuda para localizar a carreta e pede ajuda da população que pode acionar a polícia pelo 190 ou pelo disque denúncia 181.