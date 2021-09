Uma marca de roupas que está conquistando os capixabas e até outros Estados. É a moda capixaba para o mundo, levando também um pouco de nosso jeito de ser para outras fronteiras. Essa é a marca Use Maratimba que atua de forma online pelo Instagram e também está em algumas lojas físicas, trazendo vários modelos em moda masculina, feminina e unissex.

Os lindos modelos podem ser conferidos pelo endereço @UseMaratimba Lá você confere as frases conhecidas em Guarapari e no Espirito Santo. A ideia da marca é valorizar a cultura capixaba com as frases que são bastante famosas na nossa região. As frases vão desde a gastronomia da nossa terra, como “Moqueca é Capixaba o Resto é Peixada”, até as gírias mais usadas como “Toxo”, que é reconhecido em Guarapari, Anchieta e Piúma.

Modelos. Confira alguns modelos. Para conhecer mais acesse o perfil no Instagram e fique por dentro de toda linha. Contatos pelo WhatsApp (27) 99757-0642