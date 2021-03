Com o lockdown de 14 dias determinado pelo governo do Estado, novas decisões começam a valer. Agora, uma mudança no decreto do governo publicada no sábado (20), sob o número 4842-R, pede que seções e prateleiras com produtos como roupas, eletrodomésticos e ferramentas, deverão ser esvaziadas ou isoladas durante a quarentena no Estado.

A decisão vale para supermercados, lojas de produtos alimentícios, farmácias, estabelecimentos ligados a agropecuária, terão que esvaziar ou isolar as prateleiras com artigos de informática, ferramentas, calçados, itens de decoração, roupas, eletrônicos e eletrodomésticos.

Segundo a procuradoria geral do Estado, o objetivo é evitar que as pessoas saiam de casa para comprar produtos que não sejam de extrema necessidade. Na manhã de hoje alguns supermercados de Guarapari já adotaram essa medida e isolaram as seções onde haviam estes itens.