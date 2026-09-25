Campeonato Rural de Guarapari chega à final com jogo de craques e programação especial

Depois de quase uma década fora do calendário esportivo de Guarapari, o Campeonato Rural chega à grande final, no dia 27 de setembro, com uma programação especial para celebrar o retorno da competição às comunidades do interior do município. A festa de encerramento terá futebol, música e confraternização, além da participação de nomes que marcaram história no futebol brasileiro.

A programação será realizada no Campo do Iguape e começa às 9h, com um jogo especial reunindo ex-jogadores e craques do futebol brasileiro. Estão confirmadas as presenças de Athirson, Odvan, Ernando Henrique, Vagner, Daniel, Edmílson, Viola, Leandro Buchecha, Carlos Germano, Júnior, Ronaldão e Válber. A partida promete reunir torcedores de diferentes gerações em um momento de celebração do futebol e da história do esporte brasileiro.

Na sequência, às 10h30, será disputada a final da categoria 40+, entre Jabuti FC e Rio Grande Esporte Clube. A programação continua ao meio-dia, com apresentação da banda Cataguases. Já às 14h30, será realizada a grande final da categoria Titular, entre Jabuti FC e Buenos Aires Futebol Clube. O encerramento ficará por conta do show de O Butequeiro, que promete fechar o evento em clima de festa e confraternização entre atletas, familiares e torcedores.

Retorno após quase dez anos

O Campeonato Rural foi retomado pela Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, após a última edição ter sido realizada em 2017. A volta da competição resgata uma tradição do futebol amador do município e busca fortalecer a integração entre atletas, famílias e comunidades do interior.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lennon Monjardim, a realização da final representa a consolidação do trabalho desenvolvido durante a competição. “Chegar a essa final é motivo de muita alegria para todos nós. O Campeonato Rural voltou a movimentar as comunidades, os campos e as famílias de Guarapari, valorizando nossos atletas e fortalecendo o esporte no interior. E preparamos uma grande festa para marcar esse momento, com a presença de craques que fizeram história no futebol brasileiro, as finais das categorias e muita música. É uma forma de celebrar o esporte e, principalmente, as pessoas que mantêm viva essa tradição”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Borges também destacou a importância do retorno da competição para as comunidades rurais. “Estamos muito felizes em ver o Campeonato Rural de volta. O futebol faz parte da história e da cultura das nossas comunidades, reúne famílias e cria momentos de convivência. Depois de tantos anos, poder realizar novamente essa competição e chegar a uma final desse tamanho, com grandes nomes do futebol brasileiro, é uma celebração para toda Guarapari. Nosso objetivo é continuar fortalecendo o esporte, valorizando nossos atletas e levando ações também para as comunidades do interior”, declarou.

Programação da grande final

9h – Jogo dos craques do futebol brasileiro

Athirson, Odvan, Ernando Henrique, Vagner, Daniel, Edmílson, Viola, Leandro Buchecha, Carlos Germano, Júnior, Ronaldão e Válber.

10h30 – Final da categoria 40+

Jabuti FC x Rio Grande Esporte Clube

12h – Show

Banda Cataguases

14h30 – Grande final da categoria Titular

Jabuti FC x Buenos Aires Futebol Clube

Encerramento – Show com O Butequeiro