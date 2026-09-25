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Médico é preso suspeito de violar estudante sexualmente em Vila Velha

Profissional de 63 anos foi autuado em flagrante por violação sexual mediante fraude após adolescente de 17 anos relatar toques indevidos nos seios durante consulta médica em USF

Um médico de 63 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (24) em uma Unidade de Saúde da Família (USF) em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele é acusado de violação sexual mediante fraude contra uma adolescente de 17 anos e de fazer comentários de cunho sexual a outras estudantes que aguardavam atendimento.

As jovens compareceram à unidade de saúde para realizar exames de aptidão física exigidos para a participação nos Jogos na Rede, competição esportiva organizada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu-ES). Segundo o relato da vítima, enquanto o procedimento de coleta de laudos cabia às enfermeiras, o médico realizou exames físicos desnecessários no consultório, tocando inadequadamente em seus seios e em outras partes do corpo.

Relato da Mãe e Reação na Unidade de Saúde

A mãe da adolescente relatou ter sido informada do ocorrido por uma ligação do coordenador da escola. Ao chegar à instituição, encontrou a filha sob forte abalo emocional.

“Quando eu vi minha filha, ela estava em prantos e confirmou que o médico tinha passado as mãos nos seios dela e parece que tinha falado algumas barbaridades para as outras alunas.”Mãe da adolescente de 17 anos.

A mãe dirigiu-se à USF para confrontar o profissional. No local, a coordenação do posto de saúde confirmou que a aferição clínica para o laudo em questão não exigia toque físico e era de responsabilidade das enfermeiras. A Guarda Municipal foi acionada por meio do botão do pânico da unidade e, com o apoio da Polícia Militar, conduziu o profissional à Delegacia Regional de Vila Velha.

A defesa do médico, representada por sua advogada, informou que não se manifestaria sobre o caso no momento.

Posicionamento dos Órgãos Oficiais

  • Prefeitura de Vila Velha: A Secretaria de Saúde informou ter suspenso preventivamente todas as agendas do médico, além de ter notificado a coordenação do programa federal Mais Médicos, ao qual ele pertence.

  • Secretaria de Estado da Educação (Sedu-ES): Esclareceu que a participação nos Jogos na Rede exige autorização prévia assinada pelos pais, e que a realização dos exames de aptidão física ocorreu fora do horário de aulas sob responsabilidade dos responsáveis.

  • Preservação de Identidade: O nome da escola e o bairro da USF foram mantidos em sigilo para cumprir as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

Resumo da Ocorrência e Desdobramentos Legais

ParâmetroDetalhes Oficiais da Ocorrência
SuspeitoMédico de 63 anos, do Mais Médicos
Tipificação PenalViolação sexual mediante fraude (Art. 215 do Código Penal)
Local do FatoUnidade de Saúde da Família (USF), Vila Velha/ES
Vítima DiretaEstudante de 17 anos (atendida para emissão de laudo esportivo)
Providências AdministrativasSuspensão da agenda médica e notificação ao Ministério da Saúde / Mais Médicos

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Grande Vitória, Polícia

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