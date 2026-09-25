Médico é preso suspeito de violar estudante sexualmente em Vila Velha

Um médico de 63 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (24) em uma Unidade de Saúde da Família (USF) em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele é acusado de violação sexual mediante fraude contra uma adolescente de 17 anos e de fazer comentários de cunho sexual a outras estudantes que aguardavam atendimento.

As jovens compareceram à unidade de saúde para realizar exames de aptidão física exigidos para a participação nos Jogos na Rede, competição esportiva organizada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu-ES). Segundo o relato da vítima, enquanto o procedimento de coleta de laudos cabia às enfermeiras, o médico realizou exames físicos desnecessários no consultório, tocando inadequadamente em seus seios e em outras partes do corpo.

Relato da Mãe e Reação na Unidade de Saúde

A mãe da adolescente relatou ter sido informada do ocorrido por uma ligação do coordenador da escola. Ao chegar à instituição, encontrou a filha sob forte abalo emocional.

“Quando eu vi minha filha, ela estava em prantos e confirmou que o médico tinha passado as mãos nos seios dela e parece que tinha falado algumas barbaridades para as outras alunas.” — Mãe da adolescente de 17 anos.

A mãe dirigiu-se à USF para confrontar o profissional. No local, a coordenação do posto de saúde confirmou que a aferição clínica para o laudo em questão não exigia toque físico e era de responsabilidade das enfermeiras. A Guarda Municipal foi acionada por meio do botão do pânico da unidade e, com o apoio da Polícia Militar, conduziu o profissional à Delegacia Regional de Vila Velha.

A defesa do médico, representada por sua advogada, informou que não se manifestaria sobre o caso no momento.

Posicionamento dos Órgãos Oficiais

Prefeitura de Vila Velha: A Secretaria de Saúde informou ter suspenso preventivamente todas as agendas do médico, além de ter notificado a coordenação do programa federal Mais Médicos , ao qual ele pertence.

Secretaria de Estado da Educação (Sedu-ES): Esclareceu que a participação nos Jogos na Rede exige autorização prévia assinada pelos pais, e que a realização dos exames de aptidão física ocorreu fora do horário de aulas sob responsabilidade dos responsáveis.

Preservação de Identidade: O nome da escola e o bairro da USF foram mantidos em sigilo para cumprir as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

Resumo da Ocorrência e Desdobramentos Legais