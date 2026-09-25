Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para cadastro de reserva na Assistência Social

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SEMTAC), abriu um Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva de profissionais que poderão atuar na área da Política de Assistência Social do município. De acordo com o edital nº 002/2026, são contempladas cinco funções: motorista, orientador/educador social, auxiliar de cuidador, cozinheiro e auxiliar de serviços gerais.

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 1º e 2 de outubro, das 9h às 11h e das 13h às 17h, na sede administrativa da SEMTAC, localizada na Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, em Guarapari. A participação é gratuita e cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição.

Cargos e salários

O processo seletivo é exclusivamente para formação de cadastro de reserva. As convocações serão feitas conforme a necessidade da Administração Municipal, respeitando a ordem de classificação, as reservas de vagas previstas no edital e o prazo de validade do processo.

Confira as funções:

Motorista: 40 horas semanais ou escala 12×36, com vencimento de R$ 1.746,45 . É necessário ter Ensino Médio, CNH categoria B válida e experiência mínima comprovada de seis meses na condução de veículo compatível com a categoria.

40 horas semanais ou escala 12×36, com vencimento de . É necessário ter Ensino Médio, CNH categoria B válida e experiência mínima comprovada de seis meses na condução de veículo compatível com a categoria. Orientador/Educador Social: 40 horas semanais, com vencimento de R$ 1.663,77 . Exige Ensino Médio e curso de qualificação específica para Educador Social e/ou Orientador Social.

40 horas semanais, com vencimento de . Exige Ensino Médio e curso de qualificação específica para Educador Social e/ou Orientador Social. Auxiliar de Cuidador: 40 horas semanais ou escala 12×36, com vencimento de R$ 1.621,00 . É necessário Ensino Fundamental e curso específico de Auxiliar de Cuidador e/ou Cuidador.

40 horas semanais ou escala 12×36, com vencimento de . É necessário Ensino Fundamental e curso específico de Auxiliar de Cuidador e/ou Cuidador. Cozinheiro: 40 horas semanais ou escala 12×36, com vencimento de R$ 1.621,00 . Exige Ensino Fundamental.

40 horas semanais ou escala 12×36, com vencimento de . Exige Ensino Fundamental. Auxiliar de Serviços Gerais: 40 horas semanais ou escala 12×36, com vencimento de R$ 1.621,00. Também é exigido Ensino Fundamental.

Como será a seleção

A seleção será realizada em etapa única, por meio da análise da experiência profissional e dos títulos apresentados pelos candidatos no momento da inscrição.

A pontuação máxima será de 100 pontos, sendo até 50 pontos destinados à qualificação profissional e outros 50 pontos à experiência profissional.

No momento da inscrição, o candidato deverá apresentar um envelope não lacrado, providenciado pelo próprio participante, contendo a ficha de inscrição preenchida e assinada, documento de identificação, CPF, quando necessário, comprovante de escolaridade e demais documentos exigidos para a função escolhida.

Também deverão ser apresentados os documentos que comprovem a experiência profissional e as qualificações utilizadas para fins de pontuação.

Reserva de vagas e cronograma

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), candidatos negros e indígenas, de acordo com os percentuais e critérios estabelecidos pela legislação municipal e pelo próprio processo seletivo.

O resultado preliminar está previsto para 8 de outubro. Os candidatos poderão apresentar recursos no dia 9 de outubro. A classificação final deverá ser divulgada em 14 de outubro, enquanto a homologação do resultado final está prevista para 16 de outubro.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Secretaria destaca importância da seleção

A secretária municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, Nádia Doná, destacou que a formação do cadastro busca ampliar a disponibilidade de profissionais para atender às demandas da pasta.

“A Assistência Social é uma política pública que está presente na vida de muitas famílias e, para que esse atendimento aconteça com qualidade, precisamos contar com profissionais preparados e comprometidos. Este processo seletivo é uma forma de ampliarmos nosso cadastro de profissionais para atender às necessidades da SEMTAC, sempre que houver demanda. Convidamos as pessoas que atendem aos requisitos do edital a participarem e acompanharem todas as etapas do processo.”

Confira o edital completo, com todos os requisitos, documentos necessários, critérios de pontuação e orientações para inscrição, que, também está disponível no site oficial da Prefeitura de Guarapari.