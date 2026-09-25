Prefeitura da Serra abre processo seletivo para profissionais da Saúde com salários de até R$ 8,2 mil

A Prefeitura da Serra abriu inscrições para um Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde destinado à formação de cadastro de reserva para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 8.237,84, conforme o cargo e a jornada de trabalho. As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (29), por meio do Portal de Seleção da Prefeitura da Serra.

Entre as funções contempladas estão auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, médico clínico geral, médico dermatologista, médico psiquiatra e médico infectologista.

Para os cargos de auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal e técnico em enfermagem com jornada de 40 horas semanais, o salário-base é de R$ 2.088,90. Também há oportunidade para técnico em enfermagem com carga horária de 30 horas semanais, com salário-base de R$ 1.566,68.

Já para médico clínico geral, a jornada é de 40 horas semanais, com salário-base de R$ 8.237,84.

Para as especialidades de dermatologia, psiquiatria e infectologia, a carga horária prevista é de 20 horas semanais, com salário-base de R$ 4.118,92.

Além da remuneração, os profissionais terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.100, além de outros benefícios e adicionais previstos na legislação, conforme o cargo.

Os candidatos devem observar os requisitos específicos para cada função e todas as etapas previstas no edital.

O resultado parcial das inscrições está previsto para ser divulgado no dia 5 de outubro. Já a homologação do resultado final está prevista para 12 de outubro.

As inscrições e demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Portal de Seleção da Prefeitura da Serra.