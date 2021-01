A última quarta-feira (13) foi um dia de apreensões e prisões devido ao tráfico de drogas em Guarapari.

Manhã. Por volta das 11h da manhã, a Polícia Militar recebeu informações de que um homem estaria vendendo drogas no bairro Aeroporto.

Ao encontrar o indivíduo com as características informadas, policiais abordaram o suspeito em flagrante, no momento da venda da droga.

Com o indivíduo, foram encontradas 33 pedras de crack, 16 buchas de maconha e R$ 30,20 em espécie.

Tarde. Às 16h35, militares do 10° batalhão avistaram um homem que, ao ver os policiais, inseriu um objeto na boca.

Em seguida, o homem foi abordado. Na busca pessoal, foi localizada em sua boca uma grande pedra de crack.

Em suas posses, o indivíduo também carregava consigo uma outra pedra de crack e a quantia, em notas trocadas, de R$ 730.

Noite. Por volta das 22h40, policiais militares receberam denúncias de tráfico de drogas no bairro Fátima Cidade Jardim. Durante o patrulhamento, os militares perceberam uma atitude suspeita de um motociclista e um jovem em frente a uma residência.

Ao anunciarem a abordagem, o motociclista fugiu, mas o jovem foi abordado nos fundos da residência. O cão policial Mike encontrou um tablete de maconha e uma planta da mesma substância.