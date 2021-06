Os policiais militares do 10º Batalhão, os responsáveis por patrulhar e prevenir os crimes na cidade de Guarapari, realizaram na última noite uma apreensão de mais de mil pinos de cocaína. A droga foi encontrada em uma casa em construção e estava em posse de um homem, que fugiu quando avistou os agentes.

Essa apreensão ocorreu durante a noite da última quarta-feira, enquanto uma equipe da Força Tática realizava um patrulhamento preventivo no bairro Portal Clube, e perceberam um homem que, ao avistar a viatura, fugiu. Os militares tentaram acompanhar mas o suspeito conseguiu se esconder.

Quando retornaram e fizeram o caminho inverso, os agentes encontraram uma casa em construção e 1.067 pinos de cocaína guardados lá dentro. Os policiais apreenderam os entorpecentes e levaram à Delegacia Regional de Guarapari.

Praia do Morro

Já no bairro Praia do Morro, durante a tarde de ontem, os policiais militares que estavam patrulhando o local encontraram um adolescente com atitudes suspeitas e uma grande movimentação em torno dele. Quando o abordaram, os agentes encontraram maconha e dinheiro.

Ao todo, foram apreendidas 8 buchas de maconha e uma quantia de R$115, o adolescente, de apenas 16 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari, no entanto, por ser menor de idade, o responsável legal assinou um termo de ato infracional e o jovem foi liberado.