As pessoas que perderam recentemente algum documento podem fazer a busca de forma on-line, em Vitória. A lista atualizada até julho, pela coordenação do Centro Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares, mais conhecido como Casa do Cidadão, tem 8.663 nomes.

A relação pode ser consultada no portal da PMV, bastando digitar o nome e clicar em “buscar”. A pesquisa mostrará o item que foi extraviado.

A Carteira de Identidade continua no topo da lista, com 4.643 documentos perdidos. Em seguida, aparecem CPF (937), Carteira de Trabalho (892) e Título de Eleitor (834). No ranking, aparecem, ainda, a Carteira Nacional de Habilitação (614), certidões (335) e Certificado de Reservista (134).

Como recuperar

Quem achou qualquer documento e quiser entregá-lo deve procurar a recepção central da Casa do Cidadão, em Itararé. Para saber se o documento se encontra arquivado, basta olhar a relação no Portal da Prefeitura de Vitória, ou ir até a Casa do Cidadão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

Para a retirada do documento, o cidadão deve apresentar qualquer outra identificação, preferencialmente contendo foto. Já para os menores de 18 anos, o documento é entregue ao pai, mãe ou responsável legal, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco.

Onde fica

Centro Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares – Casa do Cidadão.

Endereço: avenida Maruípe, nº 2.544, Itararé.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.