A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, ingressou na seleta lista da pesquisa Lugares Incríveis para Trabalhar. A Companhia ocupa a 18ª posição no ranking das companhias brasileiras de grande porte e ficou na 61ª posição na classificação geral. No total, 380 empresas participaram da pesquisa. O levantamento é uma parceria entre a Fundação Instituto de Administração (FIA) e o UOL e avalia a gestão de pessoas no que diz respeito à preocupação com o bem-estar e o desenvolvimento dos colaboradores.

A metodologia para seleção das melhores empresas é baseada na pesquisa FIA Employee Experience (FEEx), em que a opinião dos funcionários é o item de maior peso na avaliação. No questionário, os colaboradores responderam perguntas sobre temas como acesso e receptividade do CEO, a coerência da atitude dos líderes com os valores da empresa e clima organizacional.

“O reconhecimento dos colaboradores é fundamental para a Companhia avaliar o impacto de suas iniciativas. Avançamos muito desde que fortalecemos o nosso processo de transformação cultural com ações robustas de inclusão e diversidade, que tem se traduzido em um forte senso de pertencimento. Por isso, estar listados na pesquisa “Lugares Incríveis para Trabalhar” nos dá motivação para seguirmos evoluindo”, celebra Fernanda Pires, vice-presidente de Pessoas e ESG da EDP no Brasil.

A EDP se destacou na pesquisa por suas notas nos itens referentes a ações socioambientais e práticas de sustentabilidade. A Companhia foi a primeira do setor de energia na América Latina e de grande porte no Brasil a ter sua meta de redução de emissões de CO2 aprovada pela iniciativa internacional Science Based Targets (SBTi), entidade que mobiliza empresas a assumirem compromissos de diminuição da liberação e de gases relacionados ao efeito estufa de forma baseada na ciência.

O pioneirismo da Empresa também aconteceu para na criação de uma vice-presidência de ESG, focada em reforçar a integração dos critérios ambiental, social e de governança aos negócios e processos de tomada de decisão.

A Companhia vem ainda realizando uma série de iniciativas em prol da diversidade. A EDP criou a primeira Escola de Eletricistas exclusiva para mulheres e assumiu compromissos como o de garantir que 50% de todas as novas contratações da Companhia venham de grupos sub-representados na sociedade nos pilares de raça, gênero, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 50 anos ou em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, a EDP está entre as cinco empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores (B3) com o maior percentual de participação feminina no Conselho de Administração – 33%, o que fez com que a Companhia fosse reconhecida com o selo Women on Board, iniciativa apoiada pela ONU Mulheres Brasil.