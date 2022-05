Pesquisa realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), a pedido da Rede Gazeta, mostra que o governador Renato Casagrande (PSB), lidera com folga a corrida eleitoral pelo governo do Estado. A pesquisa estimulada foi divulgada ontem (2) e mostra Casagrande com 42% das intenções de voto.

Empatados. Em seguida vem o ex-deputado federal Caros Manato (PL), e o senador Fabiano Contarato (PT), que estão empatados em segundo lugar com 11% das intenções de votos. O ex-prefeito Audifax Barcelos (REDE) aparece em terceiro lugar com 7% das intenções. Com a margem de erro, ele estaria empatado com Manato e Contarato na segunda posição.

A pesquisa mostra ainda o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) com 5%. O presidente da assembleia Erick Musso (Republicanos) aparece com 3% e o Deputado Federal Felipe Rigoni (União Brasil), aparece com 2%.

O ex-secretário da fazenda de Vitória, Aridelmo Teixeira (Novo), ficou com 1% na pesquisa. 9% declararam que votariam em branco ou nulo e 8% estão indecisos.

Espontânea. Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, Casagrande também lidera com 23% das intenções. Manato, Contarato e Paulo Hartung são citados por 2% dos entrevistados.

Até Lula foi citado por 1% e os outros nomes somaram 2%. Não sabem ou preferem não opinar somam 60% na pesquisa espontânea. Votam em branco ou nulo outros 7%.