O governador do Estado, Renato Casagrande vem hoje, às 17h, a Guarapari para assinar a Ordem de Serviço para as obras de contenção da erosão e restauração da região costeira de Meaípe. A obra é uma das mais esperadas pelo moradores da região, que é reconhecida como importante polo turístico capixaba.

Com extensão de 3.300 metros as obras previstas para Meaípe compreendem o engordamento da orla, construção de píer, e reparo da rodovia ES 060, que já causou vários acidentes devido à enorme erosão causada no local.

Com as obras, a expectativa é que assim como aconteceu na Curva da Jurema e Praia de Camburi, a praia possa ter uma extensa faixa de areia, e as ondas não cheguem ao quebra mar com tanta força. Outro ponto é que a região, forte no turismo gastronômico possa ser ainda mais valorizada, fortalecendo a economia local e reforçando o turismo de Guarapari.