Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (21), a Polícia Civil confirmou que prendeu um casal, suspeitos da morte da manicure Niasia Alves do Santos, de 26 anos. Ainda segundo a delegada responsável pelo caso, Raffaela Aguiar, a mulher suspeita era amiga de Niasia, que tinha saído no dia afirmando para os pais que encontraria uma amiga em Cariacica.

Os mandados de prisão foram cumpridos na residência do casal, no bairro Feu Rosa, na Serra. De acordo com a delegada Raffaela, quando a equipe policial cumpria o mandado, a suspeita reagiu, tentando impedir o trabalho dos agentes, já o suspeito aceitou e abriu a porta da casa.

A polícia civil chegou até o casal após coletarem indícios do local do crime, em uma floresta de eucaliptos no bairro Nova Almeida, na Serra. Lá encontraram uma ossada humana e, após a perícia, descobriram que se tratava da jovem Niasia.

Ainda segundo a polícia, após matar a manicure, o casal roubou a moto dela e levou até o interior do estado, onde deram outra destinação não identificada para o veículo.

Os policiais tentaram interrogar os suspeitos, mas, seguindo as recomendações do advogado, o casal preferiu falar somente na presença de um juiz. Os dois foram encaminhados para o Complexo Penitenciário de Viana, onde irão cumprir a prisão temporária, podendo ser prorrogada ou alterada para prisão preventiva.

Relembre o caso

Niasia estava desaparecida desde o dia 22 de dezembro de 2020, quando saiu de casa e disse à família que iria encontrar uma amiga em Cariacica. Os pais, sem receber notícias da filha, procuraram a polícia na véspera do Natal, e desde então acompanhavam apreensivos por notícias sobre o caso.

Na época, os pais tinham esperanças de receber notícias positivas sobre o paradeiro da filha. “Eu fico com o telefone na mão o tempo inteiro. Só espero por uma ligação dela. Sinto que vamos encontrar ela nos próximos dias”, comentou o pai na época. Niasia deixa os pais e uma filha de 5 anos, chamada Alice.