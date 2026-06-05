Taekwondo: Brasileiros brilham na Itália no primeiro evento para Los Angeles 2028

O Brasil começou com o pé direito a corrida rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Nesta sexta-feira, na abertura do Grand Prix de Roma, na Itália (primeiro evento internacional do ciclo válido para o ranking olímpico), a delegação brasileira faturou duas medalhas: um ouro histórico com Maria Clara Pacheco e uma prata com Henrique Marques.

Ouro no feminino. Maria Clara Pacheco foi o grande destaque do dia ao dominar a categoria até 57 kg. Para subir ao topo do pódio, a brasileira encarou uma verdadeira maratona de pedreiras: estreou contra uma medalhista olímpica, superou uma medalhista mundial nas quartas de final e passou pela atual campeã mundial juvenil na semifinal.

Na grande decisão, em uma reedição da final do Campeonato Mundial do ano passado, Maria Clara enfrentou a sul-coreana Kim Yu-jin, atual campeã olímpica dos Jogos de Paris-2024. A brasileira não tomou conhecimento da adversária e ditou o ritmo do combate, vencendo o primeiro round por 6 a 2 e atropelando no segundo por 14 a 2 para garantir a medalha de ouro.

Prata no masculino. Na categoria até 80 kg, o brasileiro Henrique Marques, líder do ranking mundial, também garantiu um lugar no pódio. Com uma campanha sólida, Henrique precisou de apenas três rounds em cada uma de suas lutas para carimbar o passaporte até a final. Na disputa pelo ouro, contudo, o brasileiro acabou superado pelo espanhol Juan Antonio Milan Canovas (36º do mundo) por 2 a 1, terminando a competição com a medalha de prata e somando pontos valiosos na largada do ciclo olímpico.

A delegação brasileira continua em ação no Grand Prix de Roma, que se estende até o próximo domingo.