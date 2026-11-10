Centro de Convivência da Pessoa Idosa será inaugurado nesta quinta-feira (12)

A Prefeitura de Guarapari inaugura nesta quinta-feira (12), às 9h, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa José Cassimiro do Nascimento. O novo espaço público foi criado com o objetivo de promover o envelhecimento ativo e saudável, ampliar a participação social da população idosa e oferecer atividades voltadas à integração, ao aprendizado e à qualidade de vida.

Coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), o Centro contará com oficinas, atividades em grupo, rodas de conversa e ações de convivência. A proposta é proporcionar momentos de socialização, troca de experiências e estímulo às capacidades cognitivas, emocionais e sociais dos participantes, além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

A secretária municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania, Nádia Doná, destacou que o equipamento representa um avanço nas políticas públicas de acolhimento e valorização da pessoa idosa. Segundo ela, a intenção é oferecer um ambiente de pertencimento, onde os participantes possam construir novas amizades, aprender e encontrar oportunidades para continuar ativos na sociedade.

O prefeito Rodrigo Borges também ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da assistência social no município. Ele destacou que a criação de espaços de convivência é uma forma de reconhecer a contribuição da população idosa e garantir mais oportunidades de integração, acolhimento e bem-estar.

Homenagem a José Cassimiro do Nascimento

O Centro recebe o nome de José Cassimiro do Nascimento, em reconhecimento à sua trajetória de dedicação à família e à comunidade. Morador do bairro Kubitschek, ele teve uma história marcada pelo esporte, pela solidariedade e pela participação religiosa.

Atleta e maratonista, Cassimiro também atuou como voluntário em ações de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Na comunidade católica, foi líder do Terço dos Homens e ministro extraordinário da Eucaristia.

Casado por 53 anos com Maria José, construiu uma família com seis filhos, 12 netos e um bisneto. Ele faleceu em 8 de maio de 2026, aos 73 anos, deixando como legado a fé, a generosidade e o compromisso com o próximo.

A homenagem busca perpetuar valores que também fazem parte da proposta do novo equipamento público: solidariedade, convivência comunitária e valorização da vida.