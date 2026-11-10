Matrículas da rede municipal de Guarapari já começaram; confira prazos e como fazer

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou ontem, segunda-feira (9) o período de rematrícula dos estudantes da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2027. O calendário também prevê as etapas de remanejamento de alunos entre unidades escolares e a Chamada C, destinada a crianças que ainda não possuem matrícula na rede municipal.

A rematrícula será realizada entre os dias 9 e 19 de novembro, diretamente na secretaria da escola onde o estudante já está matriculado. Durante o procedimento, os responsáveis deverão apresentar documentos que estejam pendentes ou que necessitem de atualização.

Para os alunos que precisam mudar de unidade escolar dentro da rede municipal, o período de remanejamento será de 16 a 27 de novembro. A solicitação deverá ser feita por meio de formulário eletrônico, no qual será possível indicar até três opções de escolas, em ordem de preferência.

O resultado do remanejamento será divulgado no dia 22 de dezembro. Já a confirmação da matrícula dos estudantes contemplados deverá ser realizada entre 23 de dezembro e 8 de janeiro de 2027.

Chamada C para novos alunos

A Chamada C está prevista para ocorrer entre os dias 12 e 15 de janeiro de 2027, nas secretarias das unidades escolares municipais em funcionamento. A etapa é destinada a crianças a partir de 4 anos, completos ou a completar até 31 de março de 2027, que ainda não estejam matriculadas na rede municipal.

Assim como no remanejamento, cada família poderá indicar até três opções de escolas. O resultado será divulgado em 25 de janeiro, e o período de efetivação das matrículas será de 25 a 29 de janeiro.

A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, ressaltou a importância de os responsáveis acompanharem o cronograma para garantir a organização das vagas e o atendimento aos estudantes.

Segundo ela, o planejamento busca assegurar que as famílias tenham clareza sobre cada etapa do processo e cumpram os prazos estabelecidos. A secretária também orienta que os responsáveis procurem as unidades escolares em caso de dúvidas.

O prefeito Rodrigo Borges destacou que o calendário faz parte das ações de organização da rede municipal e reforçou o compromisso da administração com a melhoria da educação e a garantia de acesso às escolas.

A Semed orienta que os responsáveis fiquem atentos aos prazos e à documentação exigida em cada etapa. A falta de algum documento não impede a realização dos procedimentos, mas a pendência deverá ser regularizada dentro do prazo estabelecido pela portaria municipal.