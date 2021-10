Apesar do aumento absurdo que não só a carne vem sofrendo, mas todos os produtos alimentícios, o churrasco segue sendo uma paixão nacional e atraindo cada vez mais um público que quer aprender sobre o assunto. É por isso que esta noite o Restaurante Alphaville Gourmet, em Serra- ES, recebe o chef Márcio Sant’ Anna nesta sexta- feira, dia 1ºde outubro, para ministrar um workshop com todas as dicas para desvendar a “Arte do Churrasco”.

O evento, que tem duração de aproximadamente 4 horas, disponibiliza apenas 25 vagas, e propõe um ambiente intimista, descontraído, mas cheio de conhecimento, aromas e sabores. Trata-se de um curso seguido de degustação, no qual o chef Márcio Sant’Anna ensina os passos básicos para fazer o melhor churrasco, tais como: o famosos cinco cortes do alcatra, os pontos da carne, como temperar, como trabalhar o fogo, como manusear e higienizar os utensílios, entre outros. “Eu criei esse curso exatamente para desmistificar a arte de fazer um bom churrasco, repassando todo o meu conhecimento com muita paixão…” afirma o churrasqueiro.

Na semana que se comemora o dia do churrasqueiro, o evento será uma grande oportunidade para que os participantes possam mergulhar, por algumas horas, nesse universo que faz parte da vida de tantos brasileiros. Além do manuseio e preparo da carne, o chef Marcio Sant” Anna também ensinará a fazer cinco acompanhamentos saborosos e fáceis de fazer.

Para participar basta entrar em contato pelo telefone 27 992277227 e fazer sua reserva. O Alphaville Gourmet fica localizado dentro do Condomínio Alphaville Jacuhy, em Serra no ES. O curso acontecerá na churrasqueira 3.