O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta nesta quinta (02) de temporais com raios e forte queda de granizo em todo o estado do Espírito Santo. A forte chuva também deixa em alerta os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e sul da Bahia.

Todas as cidades do estado do Espírito Santo receberam o alerta, incluindo as cidades da região Sul. O aviso, classificado pelo Inpe de risco moderado, indica ocorrência dos fenômenos citados das 0h às 23h59 de hoje.