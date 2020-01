Através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a Prefeitura de Guarapari iniciou nesta quinta-feira (02) inscrições para dois processos seletivos na área da saúde: um para contratação temporária de clínico geral, pediatra e otorrinolaringologista, outro para contratação temporária de técnicos de enfermagem.

Para médicos, são 12 vagas mais cadastro de reserva, a remuneração é de R$ 4.755,73 e gratificações. A carga horária é de 40 horas semanais.

Para técnicos de enfermagem são oferecidas 14 vagas e cadastro de reserva. O salário é de R$1.193,50, com carga horária de 40h semanais.

As inscrições devem ser feitas, de 09h às 16h, na sede da Semsa, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, em Muquiçaba. Para médico, os dias de inscrição serão: 02, 03, 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro. Para técnico de enfermagem as inscrições deverão ser realizadas nos dias 02, 03, 06 e 07 de janeiro. As informações completas estão nos editais abaixo: