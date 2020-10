Os próximos dias serão de muita chuva e ventos fortes do norte do Rio De Janeiro até o sul da Bahia, passando por boa parte de Minas Gerais e todo o estado do Espírito Santo. Isso porque, segundo o Climatempo, há formação de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa capixaba que pode dar origem a um novo ciclone subtropical.

Os fatores indicam que até o domingo (25) os acumulados de chuva cheguem aos 100mm em algumas cidades, o que pode acarretar em alagamentos e inundações. A pior condição do tempo fica para o litoral do Espírito Santo, que deve ter, além do maior volume de chuva, e ventos de até 80km/h.

Por conta dos fortes ventos formados, há previsão de ressaca. A partir de segunda-feira (26), a costa fluminense e capixaba podem ter ondas de 2,5m. Na terça-feira (27), o mar deve subir ainda mais, com ondas de 3m de altura.

Ainda de acordo com o Climatempo, um ciclone subtropical é um sistema híbrido, ou seja, ele não é nem um ciclone extratropical e nem um furacão, ele é realmente o meio termo. “Não precisa de uma frente fria para se formar, mas também não tem um centro de baixa pressão tão intenso quanto de um ciclone tropical”, explica.

Se confirmado, esse será o décimo sistema catalogado pela Marinha do Brasil, e deve ter o nome de Mani.

Previsão do tempo

Segundo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quinta-feira (22) será de muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo. As temperaturas máximas estão em declínio por todo o Estado.