Um acidente entre um carro e um ônibus deixou cinco mortos na BR 262 na madrugada deste sábado (7), em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. No ônibus, que seguia de Guarapari para Belo Horizonte, além do motorista, 46 passageiros estavam dentro do veículo no momento da colisão.

A batida aconteceu depois da meia-noite (00h05), no KM 166 da BR 262, na altura no trevo de Lajinha. Segundo as informações da empresa Gontijo ao jornal A Gazeta, os dois veículos estavam na mesma direção, quando ao ultrapassar o ônibus, o carro teria rodado na pista e batido no ônibus, que tombou na pista.

Identificados. Entre os mortos já identificados estão o motorista do ônibus, Luciano Dalmeida Viana, de 43 anos e a passageira, Andreia Cristina Venâncio, de 47. Também foram identificados Florisvaldo da Silva, 32 anos, Roney Augusto Silva, de 45 anos. Eles são lavradores e estavam no veículo Ford Fiesta, que colidiu contra o ônibus.

Uma quinta passageira do ônibus ainda não foi identificada. Roney dirigia o veículo e trabalhava a menos de 5 quilômetros do local do acidente. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro para que as famílias possam liberar.

29 pessoas foram liberadas sem ferimentos. Outros 13 foram encaminhados para o Pronto Atendimento de Ibatiba e quatro pessoas mais graves foram para vitória. A empresa garante que está prestando o auxílio necessários as famílias.