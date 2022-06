O Espírito Santo está recebendo a primeira edição do Cocreation Lab, a maior pré-incubadora do Brasil. O programa é uma iniciativa da TXM Methods, em parceria com Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo e SEBRAE-ES.

São 60 vagas gratuitas para qualquer pessoa que tenha uma ideia criativa e queira transformar em negócio, com foco em projetos na área cultural e economia criativa. As inscrições já estão abertas pelo site cocreationlab.com.br/editais/ e podem ser feitas até o dia 25 de junho.

Para participar do edital basta cadastrar uma ideia de negócio, mesmo que ela não esteja estruturada. Segundo o professor Luiz Salomão Ribas Gomez, coordenador da rede Cocreation, a proposta é incentivar empreendedores “que queiram desenvolver um negócio que estabeleça ligação entre tecnologia, inovação, criatividade, sustentabilidade e, principalmente, cultura. O objetivo é explorar a capacidade de criação capixaba e consolidá-la no mercado.”

Os selecionados receberão cinco meses de mentorias gratuitas, palestras, workshops, muito networking e acesso a metodologia TXM Business, desenvolvida em Florianópolis, um dos pólos de inovação do Brasil. O Cocreation Lab ES inicia com quatro sedes, com até 15 vagas por unidade, sendo elas: Itaúnas, ES Norte (São Mateus), Distrito Criativo Vitória e Caparaó. Jéssika Gomes Tristão, analista técnica do Sebrae-ES, destaca que o objetivo é incentivar o empreendedorismo no estado. “Estamos muito felizes com a implementação da metodologia TXM Business aqui no Espírito Santo. Vamos proporcionar para empreendedores criativos a possibilidade de desenvolver suas ideias inovadoras e torná-las viáveis e sustentáveis no mercado”, celebra.

Como se inscrever:

Acesse o site: cocreationlab.com.br/editais/

Clique “Faça sua inscrição” na aba Cocreation Lab Espírito Santo.

Preencha o formulário, com as informações solicitadas.

O resultado dos selecionados será publicado no dia 26 de junho.