A Prefeitura de Guarapari, informou por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), que está realizando uma série de ações no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). Segundo a prefeitura, o objetivo de oferecer mais qualidade de vida a essa população.

Governo do Estado. Segundo a prefeitura, tais ações fazem parte da cooperação técnica e financeira firmada entre o município e o Governo do Estado, para realização de ações de prevenção, cuidado e isolamento à população em situação de rua no âmbito da pandemia.

Ainda de acordo com a prefeitura, devido à pandemia e a diminuição da temperatura, durante três meses, o horário do Centro Pop foi ampliado, estão sendo oferecidas refeições noturnas e foi criado um abrigo emergencial para manter em isolamento aqueles que estão com sintomas da Covid-19.

Agora a prefeitura informa que o Centro Pop passa a funcionar até as 19h e está ofertando a refeição noturna. Os moradores em situação de rua que chegarem ao local também recebem os kits de higiene pessoal e equipamentos de proteção individual, como máscaras, álcool em gel e luvas.

Isolamento. Também faz parte das novas ações, o início das atividades do abrigo emergencial provisório, que garante a oferta de 10 (dez) vagas para o isolamento por 05 a 15 dias, de indivíduos em situação de rua, sintomáticos, atendidos e/ou encaminhado pela rede, incluindo os novos casos em decorrência da Covid-19, durante o período de 90 dias.