Semanas de Contrastes: Guarapari terá calor intenso seguido por queda abrupta de temperatura e chuva

Os moradores e visitantes de Guarapari devem se preparar para uma semana de mudanças drásticas no tempo. As previsões divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indicam que os próximos dias serão marcados por um forte contraste: o início da semana traz calor excessivo e tempo seco, enquanto a partir de quarta-feira o avanço de instabilidades provoca queda acentuada na temperatura e chuva.

Início da semana com calor escaldante

Nesta segunda-feira (21/09), o dia começa com muitas nuvens durante a manhã, tarde e noite. A temperatura mínima prevista é de 15°C, mas ao longo do dia os termômetros sobem rapidamente, atingindo máxima de 33°C. A umidade relativa do ar oscila entre 35% e 90%, com ventos fracos a moderados no sentido Norte-Noroeste e Nordeste.

Na terça-feira (22/09), o calor atinge seu pico. A previsão é de céu encoberto ao longo de todo o dia, com temperatura mínima de 18°C e máxima podendo chegar aos 36°C. A umidade mínima entra em estado de atenção, caindo para 30%, o que exige cuidado redobrado com a hidratação.

Virada no tempo: chuva e queda nas temperaturas

A mudança do tempo começa a se consolidar na quarta-feira (23/09), quando a temperatura máxima despenca para 25°C (queda de mais de 10°C em relação ao dia anterior). A mínima se mantém em 15°C. Há previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e aumento expressivo na umidade do ar, que varia de 70% a 100%. Os ventos sopram de Sul-Sudoeste com intensidade fraca.

O dia mais frio e instável da semana será a quinta-feira (24/09). O INMET alerta para muitas nuvens acompanhadas de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura cai ainda mais, registrando mínima de 15°C e máxima de apenas 21°C. A umidade relativa permanece alta, entre 80% e 100%.

Para fechar a semana, a sexta-feira (25/09) terá tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros variam entre 17°C de mínima e 25°C de máxima, mantendo a sensação térmica mais amena. Os ventos sopram do quadrante Norte-Oeste com baixa intensidade.

Resumo da Previsão para Guarapari (ES):