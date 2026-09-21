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Itália quer limitar estudantes estrangeiros por turma e proibir burcas nas escolas

Primeira-ministra Giorgia Meloni também prevê aulas obrigatórias de italiano para pais de alunos imigrantes com dificuldades de integração; texto precisará de aval do Parlamento.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou que apresentará em breve ao seu gabinete um pacote de medidas voltado ao sistema educacional do país. A proposta prevê a limitação do número de estudantes estrangeiros por sala de aula e a proibição expressa do uso de burcas e niqabs (vestimentas tradicionais islâmicas) no ambiente escolar.

O anúncio foi feito durante o encerramento do Gioventù Nazionale, festival nacional da ala jovem do seu partido, o Irmãos da Itália (Fratelli d’Italia), em Roma.

Aulas de Italiano Obrigatórias e Integração

Além dos vetos em sala de aula, o projeto estabelece a obrigatoriedade do ensino da língua italiana para pais e responsáveis por alunos estrangeiros que apresentem quadros graves de barreira linguística e dificuldades de assimilação cultural.

“Para nós, qualquer pessoa que venha para a Itália e queira construir seu futuro aqui deve aprender nossa língua, entender nossa cultura e respeitar nossas regras. É a única maneira séria de acolhê-los.”Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália.

Tramitação e Rito Legislativo

O projeto anunciado pela chefe do Executivo italiano seguirá um rito específico no ordenamento jurídico do país:

  1. Aprovação do Gabinete: O decreto-lei precisa ser formalmente chancelado pelo Conselho de Ministros.

  2. Envio ao Parlamento: Após a assinatura, a proposta é submetida ao Parlamento italiano.

  3. Prazo de Validade: O texto terá até 60 dias para ser votado e aprovado em definitivo pelas duas Casas Legislativas; caso contrário, perderá a eficácia.

Resumo das Medidas Propostas pelo Governo Italiano

Ponto da PropostaDetalhes e Diretrizes
Cotas em Salas de AulaDefinição de teto máximo de alunos estrangeiros por turma para forçar a integração
Vetos a VestimentasProibição total de burcas e niqabs em instituições públicas de ensino
Exigência LinguísticaCursos compulsórios de italiano para pais de estudantes com dificuldade de adaptação
Prazo de VotaçãoRequer aprovação parlamentar no prazo de 60 dias para conversão em lei definitiva

Arquivado em:

Destaque, Geral, Guarapari, Política

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