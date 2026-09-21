Itália quer limitar estudantes estrangeiros por turma e proibir burcas nas escolas

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou que apresentará em breve ao seu gabinete um pacote de medidas voltado ao sistema educacional do país. A proposta prevê a limitação do número de estudantes estrangeiros por sala de aula e a proibição expressa do uso de burcas e niqabs (vestimentas tradicionais islâmicas) no ambiente escolar.

O anúncio foi feito durante o encerramento do Gioventù Nazionale, festival nacional da ala jovem do seu partido, o Irmãos da Itália (Fratelli d’Italia), em Roma.

Aulas de Italiano Obrigatórias e Integração

Além dos vetos em sala de aula, o projeto estabelece a obrigatoriedade do ensino da língua italiana para pais e responsáveis por alunos estrangeiros que apresentem quadros graves de barreira linguística e dificuldades de assimilação cultural.

“Para nós, qualquer pessoa que venha para a Itália e queira construir seu futuro aqui deve aprender nossa língua, entender nossa cultura e respeitar nossas regras. É a única maneira séria de acolhê-los.” — Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália.

Tramitação e Rito Legislativo

O projeto anunciado pela chefe do Executivo italiano seguirá um rito específico no ordenamento jurídico do país:

Aprovação do Gabinete: O decreto-lei precisa ser formalmente chancelado pelo Conselho de Ministros. Envio ao Parlamento: Após a assinatura, a proposta é submetida ao Parlamento italiano. Prazo de Validade: O texto terá até 60 dias para ser votado e aprovado em definitivo pelas duas Casas Legislativas; caso contrário, perderá a eficácia.

Resumo das Medidas Propostas pelo Governo Italiano