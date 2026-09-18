Pratão Capixaba é convidado para cozinhar para atletas de oito países durante Mundial de Windsurf

O tradicional restaurante Pratão Capixaba, conhecido pela valorização da culinária típica do Espírito Santo, viveu um momento especial ao ser convidado pelo organizador do Campeonato Mundial de Windsurf Formula Foil e Formula Fin para preparar um almoço para atletas de oito países, no dia 16.

Ao todo, 78 pessoas participaram da refeição, que teve entre os pratos servidos uma preparação da paella valenciana. O desafio, segundo a equipe do restaurante, foi ainda mais especial por envolver a elaboração de um prato típico de outro país e que seria degustado por atletas estrangeiros.

A responsabilidade trouxe desafio, mas também orgulho e emoção para a equipe do Pratão Capixaba. O resultado, porém, foi marcado por muitos elogios. Os atletas destacaram o sabor e o equilíbrio do prato, além de elogiarem especialmente o ponto dos frutos do mar.

Para o Pratão Capixaba, a experiência representa mais do que a participação em um evento internacional. O convite foi recebido como uma forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo de quatro décadas de história do restaurante.

“Foi um misto de sentimentos: fiquei muito feliz pelo desafio, orgulhosa e emocionada por ser escolhida para essa missão. Foi um sentimento de reconhecimento e, para coroar, justamente no ano em que o restaurante completa quatro décadas”, destacou Bia Mozer.

A participação no Mundial de Windsurf reforça a trajetória do Pratão Capixaba na valorização da gastronomia e marca um momento simbólico para o restaurante, que celebra 40 anos de história.