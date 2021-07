Seja para importar algo estrangeiro, para colocar a sua empresa em um mercado internacional, para estudar fora do país, ou para alguma outra situação não descrita aqui, eis uma verdade: todas essas oportunidades exigem a ajuda de um serviço de tradução.

Mas como encontrar uma boa empresa ou um bom profissional em meio a tantas empresas que existem na internet oferecendo o serviço? Para responder essa pergunta, separamos algumas dicas para você. Leia com atenção e saiba o que você precisa:

O que saber antes de contratar um tradutor?

O primeiro passo para escolher um bom serviço de tradução é entender exatamente o tipo de tradução que você necessita. É que em alguns casos, por exemplo, você precisa de uma tradução juramentada, que exige que o tradutor tenha uma autorização diferente da de profissionais comuns. Em outros casos, você vai precisar de um tradutor nativo no idioma, ou especialista em uma área de atuação, para garantir o sentido correto das palavras.

Se você ainda não entende bem em que tipo de tradução o seu conteúdo se encaixa, pode fazer uma rápida pesquisa entre tradutores e empresas como a Protranslate tradução online de documentos. Assim você compreende qual tipo de documento tem em mãos.

Entenda o que afeta os prazos da tradução

Outro ponto importante é que você saiba qual é o prazo correto em relação ao seu conteúdo. Muitas pessoas se esquecem que quanto maior o volume de conteúdo, consequentemente também é maior o tempo de entrega. Então, se você precisa de traduções urgentes, corre o risco de não ser atendido por conta do volume incompatível com o prazo.

A complexidade do conteúdo também impacta no prazo, já que dita uma boa parte do esforço do tradutor em encontrar as correspondências verdadeiras em outro idioma. Para que você não tenha problemas com prazo, é importante ter à disposição uma empresa especialista em traduções com a expertise necessária.

Considere seu orçamento

Outra questão importante é o seu budget. Se você tem pouco dinheiro, precisa lembrar que traduções mais urgentes costumam ter preços mais altos das com prazos maiores para negociação. Na maioria dos casos o custo de uma tradução é cobrado por palavra, segundo a tabela de referência do Sindicato Nacional dos Tradutores.

Concluindo…

Antes de finalizar, uma última dica: saiba o público alvo do texto traduzido. Algo destinado a médicos não pode ser traduzido da mesma forma que um texto destinado a venda de sapatos. São jargões e mundos diferentes. Um produto destinado a adolescentes no Brasil pode ser exportado para adolescentes no Japão, mas a tradução do conteúdo não pode ser simplesmente literal. Saber isso tudo ajuda a você a ter o melhor resultado na hora de contratar um serviço de tradução.