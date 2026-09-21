Esposa de Moraes nega vínculo pessoal com Daniel Vorcaro em viagens de jatinho

O escritório de advocacia Barci de Moraes divulgou nota oficial para esclarecer que não possui vínculos pessoais na contratação de serviços de táxi aéreo utilizados por seus profissionais. A manifestação ocorre após a divulgação de registros em vídeo de um voo realizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes.
As imagens registradas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mostram o desembarque do casal a partir de um jatinho operado pela empresa Prime Aviation, companhia que já teve o empresário Daniel Vorcaro como um de seus sócios.
Serviços Prestados ao Banco Master e Contratos
Antes de o Banco Central decretar a liquidação do Banco Master, o escritório Barci de Moraes prestou assessoria e serviços jurídicos para a instituição financeira. O contrato original de prestação de serviços advocatícios previa o valor de R$ 130 milhões, mas teve suas atividades suspensas com a intervenção da autoridade monetária.
Em relação ao fretamento da aeronave, a banca ressaltou que a escolha da frota é uma atribuição exclusiva da prestadora do serviço de aviação civil e que Vorcaro não compartilhou voos com o ministro ou com a advogada:
“A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation.” — Escritório Barci de Moraes, em nota oficial.
Resumo das Justificativas Apresentadas
|Ponto Controverso
|Esclarecimento do Escritório Barci de Moraes
|Vínculo com a Aeronave
|Fretamento comercial de táxi aéreo operado pela Prime Aviation
|Presença de Daniel Vorcaro
|Negou que o ex-banqueiro tenha viajado com o ministro ou com Viviane Barci
|Critério de Escolha
|Decisão operacional da empresa de aviação civil, sem motivação pessoal
|Contrato com Banco Master
|Prestação de serviços jurídicos suspensa após ação do Banco Central