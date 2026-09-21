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Esposa de Moraes nega vínculo pessoal com Daniel Vorcaro em viagens de jatinho

Escritório Barci de Moraes afirmou que a escolha da aeronave seguiu critérios técnicos e negou que ex-dono do Banco Master estivesse a bordo.

O escritório de advocacia Barci de Moraes divulgou nota oficial para esclarecer que não possui vínculos pessoais na contratação de serviços de táxi aéreo utilizados por seus profissionais. A manifestação ocorre após a divulgação de registros em vídeo de um voo realizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes.

As imagens registradas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mostram o desembarque do casal a partir de um jatinho operado pela empresa Prime Aviation, companhia que já teve o empresário Daniel Vorcaro como um de seus sócios.

Serviços Prestados ao Banco Master e Contratos

Antes de o Banco Central decretar a liquidação do Banco Master, o escritório Barci de Moraes prestou assessoria e serviços jurídicos para a instituição financeira. O contrato original de prestação de serviços advocatícios previa o valor de R$ 130 milhões, mas teve suas atividades suspensas com a intervenção da autoridade monetária.

Em relação ao fretamento da aeronave, a banca ressaltou que a escolha da frota é uma atribuição exclusiva da prestadora do serviço de aviação civil e que Vorcaro não compartilhou voos com o ministro ou com a advogada:

“A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation.”Escritório Barci de Moraes, em nota oficial.

Resumo das Justificativas Apresentadas

Ponto ControversoEsclarecimento do Escritório Barci de Moraes
Vínculo com a AeronaveFretamento comercial de táxi aéreo operado pela Prime Aviation
Presença de Daniel VorcaroNegou que o ex-banqueiro tenha viajado com o ministro ou com Viviane Barci
Critério de EscolhaDecisão operacional da empresa de aviação civil, sem motivação pessoal
Contrato com Banco MasterPrestação de serviços jurídicos suspensa após ação do Banco Central

Arquivado em:

Destaque, Geral, Política

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