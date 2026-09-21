Esposa de Moraes nega vínculo pessoal com Daniel Vorcaro em viagens de jatinho

O escritório de advocacia Barci de Moraes divulgou nota oficial para esclarecer que não possui vínculos pessoais na contratação de serviços de táxi aéreo utilizados por seus profissionais. A manifestação ocorre após a divulgação de registros em vídeo de um voo realizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes.

As imagens registradas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mostram o desembarque do casal a partir de um jatinho operado pela empresa Prime Aviation, companhia que já teve o empresário Daniel Vorcaro como um de seus sócios.

Serviços Prestados ao Banco Master e Contratos

Antes de o Banco Central decretar a liquidação do Banco Master, o escritório Barci de Moraes prestou assessoria e serviços jurídicos para a instituição financeira. O contrato original de prestação de serviços advocatícios previa o valor de R$ 130 milhões, mas teve suas atividades suspensas com a intervenção da autoridade monetária.

Em relação ao fretamento da aeronave, a banca ressaltou que a escolha da frota é uma atribuição exclusiva da prestadora do serviço de aviação civil e que Vorcaro não compartilhou voos com o ministro ou com a advogada:

“A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation.” — Escritório Barci de Moraes, em nota oficial.

Resumo das Justificativas Apresentadas