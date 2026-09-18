Fim de semana em Guarapari começa com chuva, mas tempo firma até domingo

Os moradores e turistas que acompanham as praias de Guarapari vão precisar manter o guarda-chuva por perto nesta sexta-feira, mas o cenário deve melhorar gradualmente ao longo do fim de semana. De acordo com os dados mais recentes do instituto Climatempo, a estabilidade ganha força a partir do domingo, quando o sol volta a predominar na região de forma contínua.

Sexta-feira (18): Dia chuvoso e temperaturas amenas

A sexta-feira é marcada por tempo instável do início ao fim. O volume acumulado previsto é de 3.6 mm, com uma probabilidade de chuva de 94%. A temperatura varia entre a mínima de 20°C e a máxima de 23°C, acompanhada por ventos do leste a 14 km/h e rajadas que podem atingir 32 km/h. A umidade relativa do ar permanece elevada, oscilando entre 71% e 91%.

Índice UV: Baixo

Qualidade do ar: Boa

Lazer: Para quem planeja reunir a família ou amigos, o churrasco é recomendado apenas em área coberta.

Sábado (19): Transição e aberturas de sol

O sábado traz um cenário de transição. Pela manhã, o sol aparece acompanhado de pancadas de chuva (1.1 mm previstos com 79% de chance). Durante a tarde, a nebulosidade aumenta, mas a noite promete tempo firme. As temperaturas registram mínima de 21°C e máxima de 23°C, com sensação térmica em torno dos 20°C a 21°C. Os ventos soprarem de ENE a 16 km/h, com rajadas de até 30 km/h.

Domingo (20): Sol e tempo limpo

O domingo encerra o fim de semana com condições bem mais favoráveis para atividades ao ar livre. Não há previsão de chuva (0.0 mm). O dia será ensolarado, apresentando apenas uma névoa fraca nos períodos do amanhecer e ao anoitecer. Os termômetros iniciam em 19°C pela manhã e chegam aos 24°C à tarde.