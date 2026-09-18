Fim de semana em Guarapari começa com chuva, mas tempo firma até domingo

Os moradores e turistas que acompanham as praias de Guarapari vão precisar manter o guarda-chuva por perto nesta sexta-feira, mas o cenário deve melhorar gradualmente ao longo do fim de semana. De acordo com os dados mais recentes do instituto Climatempo, a estabilidade ganha força a partir do domingo, quando o sol volta a predominar na região de forma contínua.
Sexta-feira (18): Dia chuvoso e temperaturas amenas
A sexta-feira é marcada por tempo instável do início ao fim. O volume acumulado previsto é de 3.6 mm, com uma probabilidade de chuva de 94%. A temperatura varia entre a mínima de 20°C e a máxima de 23°C, acompanhada por ventos do leste a 14 km/h e rajadas que podem atingir 32 km/h. A umidade relativa do ar permanece elevada, oscilando entre 71% e 91%.
Índice UV: Baixo
Qualidade do ar: Boa
Lazer: Para quem planeja reunir a família ou amigos, o churrasco é recomendado apenas em área coberta.
Sábado (19): Transição e aberturas de sol
O sábado traz um cenário de transição. Pela manhã, o sol aparece acompanhado de pancadas de chuva (1.1 mm previstos com 79% de chance). Durante a tarde, a nebulosidade aumenta, mas a noite promete tempo firme. As temperaturas registram mínima de 21°C e máxima de 23°C, com sensação térmica em torno dos 20°C a 21°C. Os ventos soprarem de ENE a 16 km/h, com rajadas de até 30 km/h.
Domingo (20): Sol e tempo limpo
O domingo encerra o fim de semana com condições bem mais favoráveis para atividades ao ar livre. Não há previsão de chuva (0.0 mm). O dia será ensolarado, apresentando apenas uma névoa fraca nos períodos do amanhecer e ao anoitecer. Os termômetros iniciam em 19°C pela manhã e chegam aos 24°C à tarde.
|Data
|Mín / Mác
|Chuva (Prob.)
|Condição do Tempo
|Sexta (18)
|20°C / 23°C
|3.6 mm (94%)
|Chuvoso durante o dia e à noite
|Sábado (19)
|21°C / 23°C
|1.1 mm (79%)
|Sol com pancadas de manhã; noite firme
|Domingo (20)
|19°C / 24°C
|0.0 mm (0%)
|Sol predominante com névoa fraca