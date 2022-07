A Prefeitura de Vila Velha concluiu, na manhã desta sexta-feira (15), mais uma edição da Ação Vila Velha Social. Dois pontos da cidade foram contemplados, lixo e materiais inservíveis recolhidos e, com a presença da Guarda Municipal, cerca de 20 pessoas foram abordadas e revistadas.

O primeiro local visitado pela equipe multidisciplinar foi a lateral da via conhecida por Alça da Terceira Ponte, que dá acesso aos bairros de Itapuã e Praia da Costa. No local foram encontrados cachimbos para uso de entorpecentes, pequena quantidade de droga caracterizando cena de uso e lâmina de faca. O segundo ponto foi no bairro Cristóvão Colombo, onde também foram recolhidas facas, lixo e entulho.

A ação Vila Velha Social é um trabalho que envolve equipes da Assistência Social, que faz as visitas de acolhimento e convencimento a pessoas em situação vulnerável e/ou em situação de rua antecipadamente. Posteriormente, equipes de limpeza da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e guardas municipais complementam a ação.

Os objetivos são acolher as pessoas que estão em situação de rua com os serviços da rede assistencial municipal, eliminar pontos viciados de lixo e ordenar e promover segurança na cidade.