A cidade de Guarapari, com cerca de 120 mil habitantes, tem três nomes que se destacam na disputa pela vaga na Assembleia Legislativa. Esses nomes são: o ex-secretário estadual, Tyago Hoffman (PSB), o atual deputado estadual, Carlos Von (DC), e o presidente da Câmara, Wendel Lima (PTB).

A eleição para deputado de Guarapari se resume em uma disputa entre esses três nomes. Algumas pessoas do meio político apostam também no nome do vereador Zé Preto (PL), que afirma ser candidato. Vamos aguardar. Outros nomes podem até surgir. Entretanto, sabemos que a disputa maior, provavelmente será entre Tyago, Von e Wendel.

Trabalho. Pelas redes sociais é possível ver que Tyago e Wendel já estão na pré-campanha andando e visitando os eleitores. Wendel circulando principalmente por Guarapari e região e Tyago percorrendo Guarapari e todos os municípios do Estado. Os dois mostram que estão com energia e foco para a eleição.

Histórico. Tyago e Wendel tem currículo para mostrar. Tyago tem um histórico técnico e político, além de experiência em empresas privadas e no governo do Estado. Wendel tem um histórico político respeitável a nível municipal, conquistando por duas vezes o mandato de presidente da Câmara. Os dois tem credenciais para apresentar ao eleitor.

Mostrar trabalho. Von, que já tem um mandato de deputado estadual, tenta a reeleição depois de perder a prefeitura. Zé preto tem um mandato de vereador. Os dois vão ter que mostrar o que fizeram nos seus mandatos para merecer a vaga de deputado estadual.

Essa é uma pequena análise das primeiras movimentações. Ao longo dos próximos dias falaremos mais sobre eleição. Mas o primeiro cenário aponta três nomes com as maiores chances de chegar a assembleia e representar Guarapari.