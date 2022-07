A prefeitura de Guarapari confirmou na tarde de hoje, que o Prefeito Edson Magalhães fará nesta quarta-feira (27), às 08h30 da manhã, uma visita técnica à obra de construção do Hospital Cidade.

Samarco. De acordo com a prefeitura, na ocasião, será realizada a assinatura do convênio entre a Samarco e Município, na ordem de 4.000.000.00 (quatro milhões de reais). O recurso será investido na aquisição de equipamentos para o Hospital Cidade Saúde.

Presenças. Ainda segundo a prefeitura, estarão presentes na visita, técnicos da Samarco, autoridades municipais, a deputada Norma Ayub, o deputado Theodorico Ferraço, o ex-senador Ricardo Ferraço, o governador Renato Casagrande e, também, lideranças de bairros e do comércio da cidade.

Ainda de acordo com a prefeitura, o Hospital Cidade Saúde está na fase de instalação da tubulação para gases medicinais. O equipamento contará com uma estrutura de três pavimentos e tem como proposta oferecer pronto-socorro adulto e pediátrico. Será referência em toda a região, com 190 leitos, sendo 38 leitos destinados às UTIS adulto e infantil.