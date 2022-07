Fonoaudiólogo, analista de marketing, técnico em segurança do trabalho, marceneiro, pedreiro e lavador de veículos estão na lista das 157 vagas de empregos disponíveis a partir desta segunda-feira (25), no Sine de Vila Velha.

As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar a unidade do Sine de Vila Velha, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, na Rodovia do Sol, em Itaparica.

O Sine de Vila Velha encaminhou 1.601 pessoas ao mercado de trabalho, somente no primeiro trimestre de 2022. Os dados mostram o aumento de 67,4% quando comparamos com o mesmo período de 2021, onde 994 vagas de emprego foram registradas.

Já no ano passado, quase seis mil pessoas foram encaminhadas aos postos de trabalho. Isso representa 605% a mais do que o mesmo período de 2020, no qual foram gerados 979 oportunidades. As informações são do Novo Caged, referentes à movimentação do mercado de trabalho formal no Espírito Santo.

Confira a lista completa de vagas:

Ajudante de obras – 6

Analista de marketing – 1

Armador de ferragens na construção civil – 20

Assistente administrativo – 2

Assistente de vendas – 1

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de marceneiro – 1

Auxiliar de serviços jurídicos – 1

Auxiliar em saúde bucal – 1

Auxiliar operacional de logística – 1

Auxiliar técnico de obras saneamento – 1

Barman – 1

Bombeiro hidráulico – 10

Cabeleireiro – 1

Carpinteiro – 20

Cozinheiro geral – 2

Cuidador de idosos – 2

Eletricista – 3

Encarregado de obras – 5

Fonoaudiólogo geral – 5

Garçom – 2

Gesseiro – 1

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações – 1

Laminador de plástico – 2

Lavador de veículos – 1

Marceneiro – 3

Mecânico de refrigeração – 1

Motofretista – 1

Pedreiro – 34

Polidor de metais – 3

Promotor de vendas – 5

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 1

Técnico de operação eletrotécnica – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Trabalhador de preparação de pescados (limpeza) – 2

Vendedor interno – 1

Vendedor porta a porta – 5