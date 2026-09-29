Com quase 3 milhões de eleitores, ES terá frota reforçada e tarifa zero no Transcol e Aquaviário

Os eleitores da Região Metropolitana de Vitória contarão com gratuidade no Sistema Transcol e no Sistema Aquaviário durante todo o domingo (04), dia das Eleições 2026. A medida tem como objetivo facilitar a mobilidade dos cidadãos até os seus respectivos locais de votação.

Além do passe livre, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que preparou um esquema especial de transporte público, que contará com reforço da frota e acompanhamento da demanda em tempo real para eventuais ajustes na circulação dos veículos ao longo do dia.

Esta é a terceira eleição consecutiva em que o Espírito Santo assegura transporte coletivo gratuito no dia do pleito. O passe livre foi adotado no segundo turno de 2022 e estendido para todo o sistema (incluindo o Aquaviário) em 2024. A iniciativa cumpre a Lei Estadual nº 11.748/2022.

“Garantir transporte gratuito no dia da eleição é uma forma de contribuir para que o cidadão possa exercer seu direito de votar.” — Fábio Damasceno, Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura.

Panorama do Eleitorado Capixaba

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Espírito Santo conta com 2.990.490 eleitores aptos a votar em 2026. Os maiores colégios eleitorais do Estado concentram-se justamente na Região Metropolitana:

Serra: 361.293 eleitores

Vila Velha: 347.204 eleitores

Cariacica: 274.219 eleitores

Vitória: 266.229 eleitores

Guia do Eleitor para a Urna

As seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h (horário de Brasília). Neste pleito, os cidadãos escolherão representantes para cinco cargos públicos.

Ordem de Votação e Dígitos na Urna