Com quase 3 milhões de eleitores, ES terá frota reforçada e tarifa zero no Transcol e Aquaviário

Os eleitores da Região Metropolitana de Vitória contarão com gratuidade no Sistema Transcol e no Sistema Aquaviário durante todo o domingo (04), dia das Eleições 2026. A medida tem como objetivo facilitar a mobilidade dos cidadãos até os seus respectivos locais de votação.
Além do passe livre, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que preparou um esquema especial de transporte público, que contará com reforço da frota e acompanhamento da demanda em tempo real para eventuais ajustes na circulação dos veículos ao longo do dia.
Esta é a terceira eleição consecutiva em que o Espírito Santo assegura transporte coletivo gratuito no dia do pleito. O passe livre foi adotado no segundo turno de 2022 e estendido para todo o sistema (incluindo o Aquaviário) em 2024. A iniciativa cumpre a Lei Estadual nº 11.748/2022.
“Garantir transporte gratuito no dia da eleição é uma forma de contribuir para que o cidadão possa exercer seu direito de votar.”
— Fábio Damasceno, Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura.
Panorama do Eleitorado Capixaba
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Espírito Santo conta com 2.990.490 eleitores aptos a votar em 2026. Os maiores colégios eleitorais do Estado concentram-se justamente na Região Metropolitana:
Serra: 361.293 eleitores
Vila Velha: 347.204 eleitores
Cariacica: 274.219 eleitores
Vitória: 266.229 eleitores
Guia do Eleitor para a Urna
As seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h (horário de Brasília). Neste pleito, os cidadãos escolherão representantes para cinco cargos públicos.
Ordem de Votação e Dígitos na Urna
|Cargo
|Nº de Vagas
|Quantidade de Dígitos
|Deputado Federal
|1
|4 dígitos
|Deputado Estadual
|1
|5 dígitos
|Senador
|2
|3 dígitos (vota-se duas vezes)
|Governador
|1
|2 dígitos
|Presidente da República
|1
|2 dígitos