Samarco amplia uso de energia eólica e prevê que fonte represente 30% do consumo elétrico

A Samarco deu mais um passo em sua estratégia de transição energética com o início da utilização de energia eólica fornecida por meio da parceria com a Casa dos Ventos, uma das principais empresas brasileiras no desenvolvimento de projetos de energia renovável. A iniciativa, estruturada por meio de um acordo de autoprodução, amplia a participação da fonte eólica na matriz elétrica da mineradora e integra os esforços da companhia para reduzir a intensidade de carbono de suas operações.

Com o início do fornecimento, a Samarco passa a receber, de imediato, 45 MW médios de energia por meio de sua participação societária na Casa dos Ventos. A expectativa é que a energia gerada pelos ventos passe a responder por aproximadamente 30% do consumo elétrico da empresa.

A Samarco já utiliza exclusivamente energia elétrica proveniente de fontes renováveis. A incorporação da energia eólica representa, segundo a companhia, um marco em sua estratégia de descarbonização e contribui para preparar a operação para o aumento gradual da produção previsto para os próximos anos.

Para Gustavo Selayzim, diretor Financeiro, de Estratégia e Suprimentos da Samarco, a iniciativa combina objetivos ambientais e operacionais.

“A transição energética é um dos pilares da nossa estratégia de longo prazo. A parceria com a Casa dos Ventos contribui para tornar nossa matriz elétrica ainda mais sustentável, ao mesmo tempo em que amplia a previsibilidade de custos e a segurança energética necessária para apoiar o crescimento da operação.”

Parceria busca unir segurança energética e descarbonização

A Casa dos Ventos possui projetos de geração de energia eólica e solar em operação e em construção e atua no desenvolvimento de soluções voltadas à transição energética e à descarbonização de setores industriais com elevado consumo de eletricidade.

Na avaliação de Rene Abrantes, diretor Comercial da Casa dos Ventos, a parceria evidencia o potencial das fontes renováveis brasileiras para aumentar a competitividade da indústria.

“A consolidação desta parceria reforça nossa capacidade de desenvolver soluções capazes de combinar segurança energética, previsibilidade de custos e redução de emissões para grandes consumidores de energia, apoiando suas estratégias de transição energética.”

Energia eólica deve reduzir emissões

Além de ampliar a participação das fontes renováveis na matriz elétrica, o acordo faz parte do plano da Samarco para reduzir a intensidade de suas emissões de gases de efeito estufa e ampliar a oferta de produtos com menor pegada de carbono.

Durante a vigência do contrato, a energia gerada pelo complexo eólico deverá evitar a emissão de aproximadamente 2,45 milhões de toneladas de CO₂, segundo estimativa da empresa.

A Samarco estabeleceu como meta reduzir em 30% suas emissões de gases de efeito estufa até 2032, tomando 2015 como ano-base, e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. O aumento da participação de fontes renováveis em sua matriz energética está entre as principais frentes previstas pela companhia para avançar em direção a esses objetivos.

Com a nova etapa da parceria com a Casa dos Ventos, a mineradora busca conciliar a expansão de suas atividades com uma matriz energética mais sustentável, maior previsibilidade de custos e redução das emissões associadas ao consumo de eletricidade.