A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), informa que em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), vai abrir, entre os dias 20 e 25 deste mês, uma Consulta Pública que irá direcionar o planejamento das políticas públicas da área e subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde (2022-2025).

Metas. Segundo a prefeitura, o objetivo é garantir a participação da população, dos membros do conselho e dos trabalhadores da saúde, identificando os principais desafios para melhorar os serviços da cidade, além de traçar diretrizes, metas e indicadores que serão desenvolvidos pela gestão municipal.

Mesa redonda. Segundo a prefeitura, para instruir a população, será realizada no dia 20 uma mesa redonda, por meio digital, com os temas: “Acesso e Qualidade em Saúde”; “Participação Social e Direito do Cidadão”; “Gestão, Financiamento e Modelos de Atenção à Saúde”. De acordo com a prefeitura, em breve será divulgado o link para acesso.

A prefeitura informa que a prefeitura que a consulta acontecerá por meio de formulário on-line, formulários impressos e através do e-mail a ser disponibilizado pela Semsa. O resultado será a base para a construção do documento que será encaminhado ao CMS.

Ainda segundo a prefeitura, poderão participar: usuários do SUS, trabalhadores da saúde, prestadores de serviço e gestores.