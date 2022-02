Para garantir a qualidade e excelência da gasolina que o consumidor abastece o seu veículo, o Posto Capixaba da Rede Atlântica, no Centro de Guarapari, está em dia com todas as fiscalizações, buscando a transparência no seu relacionamento com os clientes.

Por isso, além de estar em dia com a fiscalização municipal, recentemente o Posto Capixaba recebeu a visita da fiscalização estadual, para verificação de rotina, que analisou se a qualidade da gasolina, etanol e diesel, estão em conformidade com as especificações adequadas, fazer a aferição das bombas, teste este que o Inmetro também realiza.

O proprietário do Posto Capixaba, Augusto Câmara, destaca “Para nós é uma satisfação muito grande receber os órgãos fiscalizadores, pois além da obrigatoriedade de estar dentro da lei, temos a satisfação de apresentar aos nossos clientes que nossos produtos são de qualidade, pois estamos dentro das normas da Agência Nacional de Petróleo e do Inmetro“, informou Augusto.

Falando em qualidade, o Posto Capixaba também recebeu recentemente um novo selo de aprovação de suas bombas pelo Inmetro, o que significa que as bombas são confiáveis e que o posto entrega a gasolina com a qualidade que a lei exige e o cliente espera, isso é garantia de que o consumidor não será enganado.

*Informe Publicitário