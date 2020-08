Classificada como risco moderado no Mapa de Risco do ES, Guarapari possui novos horários de funcionamento para o comércio. A equipe do Portal 27 leu a portaria estadual número 100-r de 30 de maio de 2020, e vem esclarecer para a população que segue em dúvida.

De 10h às 16h. Estabelecimentos, galerias e centros comerciais podem funcionar de segunda a sexta-feira no horário das 10 às 16. Porém devem respeitar algumas regras como, um cliente a cada dez metros quadrados, álcool em gel disponível e de fácil acesso, higienização constantes das lojas, exigir e fiscalizar o uso de máscaras pelos clientes e colaboradores e afastar funcionários do grupo de risco.

De 12h às 18h. Shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, no horário de 12 às 18, seguindo as regras de: afastar funcionários do grupo de risco, proibir a entrada de menores de 12 anos, disponibilizar álcool em gel em locais de fácil acesso, exigência e fiscalização do uso de máscaras, medir a temperatura de clientes e colaboradores na entrada do shopping e manter a distância de um cliente a cada vinte e dois metros quadrados.

Atualização: de acordo com o CDL, os supermercados e outros serviços essenciais não tem limitação de horário, desde que sejam seguidas convenções coletivas de trabalho e também as medidas sanitárias estaduais com relação a prevenção ao covid-19. Um decreto da prefeitura sobre isso deve sair na segunda.

Durante os sábados, só é permitida a abertura dos serviços essenciais descritos acima, e somente até às 16 horas, sendo proibida a abertura aos domingos.

“O decreto municipal vence hoje. A portaria estadual veta a abertura do comércio aos sábados, com exceção dos serviços essenciais. Deve sair um novo decreto da prefeitura na segunda-feira estabelecendo os horários do comércio, com base na portaria estadual”, disse Aguinaldo Ferreira, superintendente da Câmara de Dirigentes dos Lojistas (CDL).

Aguinaldo frisa ainda que supermercados e farmácias poderão ficar abertos até às 22 horas aos sábados.

Confira a portaria estadual completa clicando aqui.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.