O cantor, compositor, músico e jornalista de Guarapari Rogerinho do Cavaco lança dia 06 de dezembro um vídeo clipe com a participação de Neguinho da Beija-Flor. A música intitulada “O samba é arte, é prova de amor” foi gravada no Rio de Janeiro com a produção do experiente músico Rafael Prates “gostei muito de fazer a produção musical desse trabalho, a música é boa e a idéia do Rogerinho de convidar o Neguinho da Beija-Flor para participar com certeza agrega de forma positiva”.

O cantor de Guarapari divide a elaboração desse samba com os compositores Renan Almeida de São Paulo e Karlinhos Madureira do Rio de Janeiro. “Fizemos a alguns anos essa música através do whatsapp e o Grupo Panela Preta da cidade de Jundiaí no Estado de São Paulo gravou” conta Rogerinho.

O lançamento do vídeo clipe será dia 06 de dezembro as 11 horas da manhã no Canal Rogerinho do Cavaco Oficial no Youtube.