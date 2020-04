Caros clientes, o cronograma de atendimentos na clínica Santa Elisa desta semana será o seguinte:

– De 22 a 24 (Quarta a Sexta) – Funcionamento entre 07:00 e 17:00. Na semana que passou, voltamos a funcionar no período da tarde. Tivemos ótima aceitação na mudança do nosso cronograma de atendimentos, deixando cada tipo de exame em horários diferentes. Isso reduziu em muito a concentração de clientes na recepção.

Período da manhã (de 07:00 à 12:30): realizaremos exames de Ultrassom, Tomografia, Ressonância Magnética e Radiografa.

Período da tarde (de 12:30 às 17:00): realizaremos Radiografias e Mamografias.

Entrega de resultados: A entrega dos resultados permanecerá sendo feita pela janela na parte da tarde. Este serviço também rendeu muitos elogios dos clientes na última semana. Pedimos a todos que retirem os resultados PREFERENCIALMENTE à tarde, período em que uma de nossas colaboradoras estará ao lado da porta para este atendimento, usando as charmosas luvas cor de rosa.

Acompanhantes. Os acompanhantes só serão permitidos se for estritamente necessário, como por exemplo em exames realizados em crianças ou em portadores de necessidades especiais. Sugerimos que se não houver necessidade, EVITE trazer acompanhantes até a clínica, inclusive em exames obstétricos.

Continuamos trabalhando sério, preocupados com a segurança de todos e cientes da importância do nosso serviço para a população de Guarapari e dos arredores.

Nota Importante. Caso o paciente tenha sintomas gripais (febre, tosse e falta de ar), não deixe de nos avisar antes de vir até a Clínica. Nossa equipe médica estará disponível para prestar esclarecimentos por telefone, direcionando o exame para um horário mais adequado, ou mesmo reagendando o exame caso este não seja essencial no momento.

Mande um WhatsApp para agendar seu exame, nos enviado a foto do seu pedido médico – (27) 98878-1365.

A programação acima descrita poderá ser alterada caso haja alguma nova recomendação do Governo, portanto é importante que acompanhem-nos em nossas redes sociais. Manteremos esses canais sempre atualizados.

Agradecemos aos clientes pela atenção e confiança em nosso trabalho.

Clínica Santa Elisa