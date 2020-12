O Conselho Municipal do Plano Diretor aprovou estudos inciais para a instalação de mais uma rede de supermercados em Guarapari. O supermercado em questão é do Grupo Perim e sua localização seria a antiga área da Associação Beneficente dos Empregados do Supermercado Santo Antônio (Abessa).

O Superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari, Aguinaldo Ferreira Jr, declara que está confiante com a novidade. “Um dos mercados que mais cresceram durante a pandemia foram os de alimentos e bebidas, e é natural que o mercado de Guarapari receba uma atenção especial das grandes redes nesse momento”, afirma Aguinaldo.

Previsão. Não há datas definidas para a inicialização do projeto do novo supermercado em Guarapari, uma vez que os estudos ainda passam por aprovações. “O inicio dos estudos foi aprovado, mas ainda faltam várias fases, inclusive audiência pública”, explica o superintendente. “Mas acredito que será muito positivo pra cidade.”

Emprego e renda. Ainda de acordo com o superintendente da CDL, a expectativa para 2021, economicamente, é excelente. “Neste mês, teremos a retomada de operações da Samarco e, com ela, várias empresas coligadas virão. Temos empresas de grande porte chegando. Precisamos de emprego e renda para girar a economia do município.”