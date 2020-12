A noite de ontem (3) foi de tensão em frente à delegacia de polícia de Guarapari. Foram quase cinco horas de expectativa e isolamento até a retirada de uma caixa de papelão que estava na entrada do local e que se suspeitava ser uma bomba.

A caixa foi levada até o DPJ por um casal que afirmou à imprensa que a caixa foi deixada por inimigos deles na porta do prédio onde moram, na Praia do Morro. Com medo, o casal decidiu levar a caixa até a delegacia.

A polícia militar foi acionada para fazer o isolamento de região onde fica localizada a delegacia, na Praia do Morro, e o Esquadrão antibomba da PM foi solicitado para realizar o procedimento de detonada.

Os policiais trabalharam por quase duas horas para detonação da caixa. Após realizada a detonação, foi identificada que na caixa havia na verdade, produtos que poderiam ser um “trabalho espiritual”.