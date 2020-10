A Ideally Construtora implantou o Programa de Melhorias de Processos – PMP, com o objetivo de aumentar a produtividade, qualidade e segurança, diminuindo custos e desperdícios nos processos, desde a base até o acabamento nas obras.

O Programa PMP da Ideally foi idealizado pelo diretor da construtora, Rodolfo Mai, visando ampliar a melhoria dos processos da empresa e também motivar seus funcionários, que serão gratificados por suas ideias.

A melhor proposta depois de avaliada, testada e aprovada receberá um prêmio em dinheiro de R$3.000,00 (três mil reais).

“A Ideally é feita do trabalho de cada pessoa que dedica seu tempo e conhecimento na construção dos nossos edifícios. Esse programa tem o intuito de melhorar para todos que fazem parte da equipe, que estão todos os dias trabalhando e podem contribuir com suas ideias para a evolução da nossa empresa”, disse Rodolfo.

O processo de implantação do programa foi iniciado em julho deste ano, com a apresentação do projeto nas obras em andamento: Edifício Rene Rabello, Elegance e Aquarella, além da equipe do escritório. A premiação vai acontecer no final deste ano.

A partir da apresentação do Programa de Melhorias de Processos da Ideally – PMP, mensalmente o comitê do programa vai receber e analisar as propostas recebidas.

Até o presente momento, o comitê recebeu um total de 28 ideias; 20 já foram aprovadas e retornaram para seus autores com o deferimento e a informação sobre o próximo passo para validação.

O comitê é composto pelo diretor da Ideally Construtora, Rodolfo Mai, a gerente administrativa Neide Félix, o engenheiro geral, Sinval Rodrigues e a analista de qualidade, Mariana Piumbini.

Segundo Mariana, os trabalhadores se mostraram interessados em participar do programa e já começaram a anotar e apresentar suas ideias. “Dessas propostas, não vamos adiantar os detalhes até que sejam validadas. O que podemos dizer é que algumas estão relacionadas a sustentabilidade, redução de custos e aumento da qualidade dos nossos serviços”, comentou Mariana.

Premiação:

Proposta de baixo impacto – premiação R$100,00

Proposta de médio impacto – premiação R$300,00

Proposta de alto impacto – premiação R$600,00

Melhor ideia receberá o prêmio de R$3.000,00

