Em Guarapari, com realização da Federação Capixaba de Jiu-Jitsu esportivo, neste sábado (05) acontecem as eliminatórias “Purple Games”, da Copa Pódio. É a primeira vez que o estado do Espírito Santo sedia esse tipo de campeonato. O evento começa a ser transmitido a partir das 14h.

Esse campeonato tem o objetivo de reunir lutadores de todas as nacionalidades em prol do esporte Jiu-Jitsu. Essa seletiva reune 22 dos melhores atletas capixabas que estão a disputar vagas para lutar em outras etapas da copa pódio, sendo premiados em mídia mundial.

Os atletas de Guarapari que irão competir nessa seletiva são Lucas Alencar, Rafael Peluso, Thiago Paixão, Wesley Rosa e Guilherme Vaz, que são da equipe Striker Jiu Jitsu.

Em tempos de pandemia, as medidas nas competições no esporte se tornaram cada vez mais rígidas. E, nesse campeonato, não poderia ser diferente: o evento, que é fechado, não terá plateia, nem arquibancada: será transmitido pelo canal da Copa Pódio no YouTube. Você pode acessar aqui.

A arrecadação durante as transmissões será destinada ao projeto social de jiu-jitsu da Associação Servos de Cristo, que atende mais de 80 alunos.